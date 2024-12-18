NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks!
NBA Kupası'nın sezon içi turnuva finalinde Oklahoma City Thunder'ı 97-81 yenen Milwaukee Bucks, kupayı kazandı.
Sezon içi turnuvası olarak düzenlenen NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder'ı 97-81 mağlup eden Milwaukee Bucks, şampiyonluğa ulaştı.
Bucks, organizasyonun Lakers'ın ardından ikinci şampiyonu oldu.
Milwaukee Bucks'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:
Etiketler: #NBA Kupası #milwaukee bucks #oklahoma city thunder
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