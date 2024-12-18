NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks!

NBA Kupası'nın sezon içi turnuva finalinde Oklahoma City Thunder'ı 97-81 yenen Milwaukee Bucks, kupayı kazandı.

NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:19

Sezon içi turnuvası olarak düzenlenen NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder'ı 97-81 mağlup eden Milwaukee Bucks, şampiyonluğa ulaştı.

 Bucks, organizasyonun Lakers'ın ardından ikinci şampiyonu oldu.

Milwaukee Bucks'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:


Etiketler: #NBA Kupası #milwaukee bucks #oklahoma city thunder

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