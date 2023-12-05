NBA maçında bir taraftar hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:02

Güncelleme: 05.12.2023 - 14:02

Sacramento Kings, bu sabaha karşı Golden 1 Center'da New Orleans Pelicans'a karşı oynanan Sezon İçi Turnuvası maçı sırasında bir taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Maç sırasında Kings ekibi, taziyelerini sunan bir bildiri yayımladı.

30'LU YAŞLARINDA BİR ERKEK

FOX40 News'ün haberine göre, Sacramento Metro İtfaiye Departmanı yaşamını yitiren kişinin 30'lu yaşlarında bir erkek olduğunu belirtti.

Haberde, hayatını kaybeden kişinin sağlık görevlileri geldiğinde tepkisiz olduğu ve 20 dakika sonra yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kings'in oyuncusu Keegan Murray, 127-117'lik mağlubiyetin ardından muhabirlere, takımın bu durumun "hiç farkında olmadığını" söyledi.