NBA sezon içi turnuvasının programı belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk kez düzenlenecek sezon içi turnuvasının programı açıklandı.
NBA, 3 Kasım'da başlayacak olan ilk sezon içi turnuvasındaki grup maçlarının takvimini yayımladı.
Grup maçlarının tamamının kasım ayı boyunca salı ve cuma günleri oynanacağı ve bu günlerde hiçbir geleneksel normal sezon karşılaşmasının oynanmayacağı belirtildi.
NBA, temmuz ayında konferans başına beş takımdan oluşan rastgele seçilmiş üç grup açıklamıştı. Her takımın, diğer grup üyeleriyle açılış aşamasında bir kez oynayacağı, gruptan galip çıkan altı takımın yanı sıra iki joker takımın ise, aralık ayı başında çeyrek finale yükseleceği kaydedildi.
FİNAL MAÇLARI LAS VEGAS'TA
Çeyrek final maçlarının takımların kendi sahalarında oynanacağı, yarı final ve şampiyonluk maçının ise sırasıyla 7 ve 9 Aralık tarihlerinde Las Vegas'ta oynanacağı duyuruldu.
Şampiyonluk yarışı dışında, tüm sezon içi turnuva maçlarının takımların normal sezon derecelerine dahil edileceği bildirildi.
NBA'de yeni sezon ise 24 Ekim tarihinde başlayacak.
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