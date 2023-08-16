NBA yıldızı Kristaps Porzingis'ten Letonya'ya kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen yıldız oyuncu Kristaps Porzingis'in FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Letonya Milli Takım kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:54
NBA yıldızı Kristaps Porzingis'ten Letonya'ya kötü haber
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NBA ekibi Boston Celtics forveti Kristaps Porzingis, ayağındaki sakatlık nedeniyle yaklaşan FIBA Dünya Kupası'nda Letonya Milli Takımı'nda forma giymeyeceğini açıkladı.

Plantar fasiit ile mücadele eden Porzingis'in parkelere ne zaman döneceği belirtilmedi.

Kristaps Porzingis

BU SEZON TAKAS OLMUŞTU

28 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası elemelerinde maç başına 25.5 sayı ve 14 ribaund ortalamalarıyla başarılı bir performans gösteriyordu.

Porzingis, bu yazın başlarında Washington Wizards ve Memphis Grizzlies'in de dahil olduğu üç takımlı bir takasla Celtics'e gitmişti.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa ec sahipliği yapacağı FIBA Basketbol Dünya Kupası, 25 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.


Kristaps Porzingis Letonya FIBA Dünya Kupası boston celtics nba

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