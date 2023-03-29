NBA Şöhretler Müzesi'ne 2023 yılında eklenecek isimler belli oldu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 14:36

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 14:36

NBA'in yıldız isimleri onurlandırdığı Şöhretler Müzesi'ne 2023 yılında eklenecek kişiler belli oluyor.

Dwyane Wade, Dirk Nowitzki ve başantrenör Gregg Popovich gibi NBA efsanelerinin, Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'in 2023 sınıfı için seçilen finalistler arasında olduğu açıklandı.

Uluslararası yıldızlar Pau Gasol ve Tony Parker ile WNBA efsanesi Becky Hammon'ın da 2023 sınıfında yer aldıkları belirtildi.

Gregg Popovich (sağda)

TÜM İSİMLER DUYURULACAK

2023 sınıfının tamamına ilişkin resmi bir duyurunun, cumartesi günü Houston'daki NCAA Final Four turnuvası sırasında yapılacağı söylendi.

Wade, Miami Heat ile üç şampiyonluk kazanmış ve 2006'da Finaller MVP'si seçilmiş, 13 kez All-Star olmuş ve 2008'de ABD Milli takımıyla Olimpiyat altın madalyası kazanmıştı.

Nowitzki, 2007'de MVP seçildiği kariyerinde 31.550 sayı kaydederek NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncuları listesinde altıncı sırada yer almasının yanı sıra, 2011'de Dallas Mavericks ile bir şampiyonluğa ulaşmıştı.

Gasol, Kobe Bryant ile birlikte Los Angeles Lakers ile iki şampiyonluk kazanmış ve ve altı kez All-Star seçilmesinin yanı sıra, İspanya Milli takımıyla iki kez Olimpiyatlarda gümüş madalya alma başarısını göstermişti.

Popovich, NBA'de tüm zamanların en çok maç kazanan koçu olarak, San Antonio Spurs'ü beş kez şampiyonluğa taşımıştı.

Hammon, WNBA kariyerinde altı kez All-Star olmuş ve geçtiğimiz yaz, WNBA takımı Las Vegas Aces'a koçluk yaptığı ilk sezonda şampiyonluk yaşamıştı.

Massachusetts eyaletinin Springfield şehrinde düzenlenecek tören, 12 Ağustos'ta yapılacak.