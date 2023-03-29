NBA'de Memphis Grizzlies'in bileği 7 maçtır bükülmüyor

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:04

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:04

NBA'e 6 maçla devam edildi.

Batı Konferansı ikincisi Grizzlies, Desmond Bane'in 31 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla öne çıktığı maçta Magic'i mağlup ederek sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Xavier Tillman 20, Jaren Jackson Jr ve Luke Kennard 16'şar sayı kaydetti.

Magic'te Franz Wagner'in 25 ve Paolo Banchero'nun 24 sayısı sezonun 44. mağlubiyetini engelleyemedi.

Stephen Curry

WARRIORS'TAN KRİTİK GALİBİYET

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Golden State Warriors, sahasında New Orleans Pelicans'ı 120-109 yendi.

Bu sezon 40. galibiyetini alan konferans 6'ncısı Warriors'ta Stephen Curry, 39 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. Jordan Poole 21 ve Klay Thompson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Konferans 8'incisi Pelicans'ta (38 galibiyet, 38 mağlubiyet) Brandon Ingram, 26 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Trey Murphy 21 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle oynadı.

Bu arada Cleveland Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman, Atlanta Hawks'a 120-118 yenildikleri karşılaşmayı 3 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

Trae Young

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Washington Wizards-Boston Celtics: 130-111

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 120-118

Toronto Raptors-Miami Heat: 106-92

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 113-108

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 134-137

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 120-109