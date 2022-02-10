NBA, tarihin en iyi 15 koçunu açıkladı

10 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 75. yıl etkinlikleri sürüyor. Yönetim, lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 15 koçunu duyurdu.

Liste, ligde mevcut ve eski 43 baş antrenörün yanı sıra Ulusal Basketbol Antrenörleri Birliği ve Yönetici Direktör David Fogel'in oylarıyla belirlendi.

NBA'deki en iyi 15 koçun listesi şöyle oldu:

Red Auerbach, K.C. Jones, Pat Riley, Larry Brown, Steve Kerr, *Doc Rivers, *Chuck Daly, Don Nelson, Jerry Sloan, Red Holzman, Gregg Popovich, *Erik Spoelstra, *Phil Jackson, Jack Ramsay, Lenny Wilkens.

*Aktif NBA koçları.