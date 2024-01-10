NBA tarihine geçti: Miami Heat'ten Spoelstra'ya rekor sözleşme!
NBA Doğu Konferansı takımlarından Miami Heat, başantrenör Erik Spoelstra'nın sözleşmesini 120 milyon dolar karşılığında 8 yıl uzattı. Bu sözleşme hem uzunluğuyla hem de değeriyle NBA tarihine geçti.
NBA takımlarından Miami Heat, Erik Spoelstra'nın sözleşmesini yeniledi.
ESPN'de yer alan haberde, Miami Heat'in deneyimli antrenörün kontratını uzatmak için anlaşmaya vardığı belirtildi.
Kontratın 8 yıl uzatıldığı ve Spoelstra'nın 120 milyon dolar kazanacağı ifade edildi.
İKİ ŞAMPİYONLUK KAZANDI
Erik Spoelstra Miami Heat'te 2 şampiyonluk kazandı.
Geçtiğimiz sezon finalde Denver Nuggets'a kaybeden Heat'te Spoelstra, tek bir takımda en uzun süre çalışan ikinci antrenör konumunda. Bir takımda en uzun süre çalışan antrenör listesinde ilk sırada San Antonio Spurs'ten Gregg Popovich yer alıyor.
Spoelstra, 725 galibiyetle ise ligde en çok galibiyet alan üçüncü antrenör.
2008'DE TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ
Miami Heat'te 1995'te video koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Erik Spoelstra, 13 yıl boyunca takımda farklı görevlerde çalıştı.
2008'de Pat Riley'nin emeliliğinin ardından 53 yaşındaki çalıştırıcı takımın başına geçti.
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