NBA yıldızı Ja Morant'tan kötü haber: Sezonu kapattı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Memphis Grizzlies forması giyen ABD'li yıldız Ja Morant, omuz ameliyatı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:08
NBA yıldızı Ja Morant'tan kötü haber: Sezonu kapattı!
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Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in omuz ameliyatı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Morant'in sezonu kapatmasına sebep olacak bir omuz ameliyatı geçireceği ve 2024-25 sezonu öncesinde tamamen iyileşmesinin beklendiği duyuruldu.

6 Ocak Cumartesi gün yapılan antrenmanda sağ omzu çıkan ve sonrasında devam eden ağrısının ardından MR çekilen Morant'te, bir labral yırtık ortaya çıktığı belirtildi.

Morant geçtiğimiz ay 25 maçlık uzaklaştırma cezasından dönmüştü.


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