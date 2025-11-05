Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'ın önerisine destek!

5.11.2025 16:34:00
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ın 30 yaşındaki Yunan oyuncusu Giannis Antetokounmpo, Ergin Ataman'ın "NBA ve EuroLeague'i kazanan takımlar, dünya şampiyonu olmak için maç yapsın" önerisi hakkında açıklamalarda bulundu.

NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ta oynayan Giannis Antetokounmpo, Ergin Ataman'ın "NBA ve EuroLeague'i kazanan takımlar, dünya şampiyonu olmak için maç yapsın" önerisine destek verdi.

NBA'de Toronto Raptors maçı sonrası soruları yanıtlayan Antetokounmpo, Panathinaikos ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ataman'ın geçen yıl yaptığı öneriyle ilgili konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI HANGİSİ GÖRÜLÜR"

NBA ve Avrupa'nın en iyi takımlarının yaz ayında karşılaşabileceğini söyleyen 30 yaşındaki Yunan yıldız, "İki sezon önce Ergin Ataman, Panathinaikos'un Boston'dan daha iyi olduğunu söylüyordu. Panathinaikos ve Boston'un karşı karşıya geldiği bir maç izlemek isterim" dedi.

NBA ile benzer yapıya sahip organizasyonun Avrupa'da da hayata geçirilebileceğini söyleyen Antetokounmpo, "Amerika'daki takımların oradaki takımlarla oynaması çok zor olacak, ama aynı şekilde, aynı programla çalışan iki lig gibi olabilir. Belki oradaki en iyi takım ve buradaki en iyi takım yazın bir maç yapabilir, böylece dünyanın en iyi takımı hangisi görülür" ifadelerini kullandı.

