NBA yıldızı Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacak

NBA yıldızı Kevin Durant'in, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

AA
17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:15
NBA yıldızı Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacak
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant sakatlığı nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacak.

Brooklyn Nets takımı, yaptığı açıklamada, Durant'ın sol diz burkulması nedeniyle rehabilitasyon sürecine girdiği duyurdu.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, Nets'in 16 Ocak'ta New Orleans Pelicans'ı 120-105 yendiği maçta takım arkadaşı Bruce Brown'ın dizine çarpması sonucu sakatlanmıştı.



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