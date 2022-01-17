NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets nefes aldı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Detroit Pistons deplasmanından 135-108 galip ayrılırken Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, son 15 maçtaki 3. galibiyetini aldı.
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edilirken ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan takımı Suns, peş peşe 3. maçını kazandı.
Suns'ı galibiyete taşıyan isimler, 30 sayı kaydeden Devin Booker, 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Cameron Payne ve 20 sayı, 6 ribauntla oynayan JaVale McGee oldu.
Pistons'ta Cory Joseph 21 sayı, 7 asist, Cade Cunningham 21 sayı ve Trey Lyles 18 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.
ALPEREN'DEN GALİBİYETE 6 SAYILIK KATKI
Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings'i 118-112 yendi.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Christian Wood, 23 sayı, 7 asistle oynayan Kevin Porter ve 17 sayı atan Garrison Mathews öne çıktı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 asistle maçı tamamladı.
Kings'te Buddy Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, Terence Davis'in 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Davion Mitchell'ın 16 sayı, 7 asist, 4 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons - Phoenix Suns: 108 - 135
Sacramento Kings - Houston Rockets: 112 - 118
Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors: 119 - 99
Denver Nuggets - Utah Jazz: 102 - 125
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