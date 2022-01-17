NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets nefes aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Detroit Pistons deplasmanından 135-108 galip ayrılırken Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, son 15 maçtaki 3. galibiyetini aldı.

AA
17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:50
NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets nefes aldı
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NBA'e 4 karşılaşmayla devam edilirken ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan takımı Suns, peş peşe 3. maçını kazandı.

Suns'ı galibiyete taşıyan isimler, 30 sayı kaydeden Devin Booker, 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Cameron Payne ve 20 sayı, 6 ribauntla oynayan JaVale McGee oldu.

Pistons'ta Cory Joseph 21 sayı, 7 asist, Cade Cunningham 21 sayı ve Trey Lyles 18 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

ALPEREN'DEN GALİBİYETE 6 SAYILIK KATKI

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings'i 118-112 yendi.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Christian Wood, 23 sayı, 7 asistle oynayan Kevin Porter ve 17 sayı atan Garrison Mathews öne çıktı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 asistle maçı tamamladı.

Kings'te Buddy Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, Terence Davis'in 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Davion Mitchell'ın 16 sayı, 7 asist, 4 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons - Phoenix Suns: 108 - 135

Sacramento Kings - Houston Rockets: 112 - 118

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors: 119 - 99

Denver Nuggets - Utah Jazz: 102 - 125


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