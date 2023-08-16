NBA yıldızı Nicolas Batum'dan emeklilik kararı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers forması giyen Fransız basketbolcu Nicolas Batum'un 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından emekli olacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 11:33
NBA yıldızı Nicolas Batum'dan emeklilik kararı
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NBA ekibi LA Clippers'ın forveti Nicolas Batum'un, 2023-24 sezonunun sonunda takımla olan sözleşmesi sona erdiğinde basketboldan emekli olmayı planladığı bildirildi.

Batum'un eşi Lily Batum, eşinin kararını Twitter'dan şu şekilde duyurdu:

"Nico, olimpiyat oyunlarından sonra NBA ve Fransa Milli Takımı kariyerine son vermeye karar verdi, yani bu onun Clippers ile son sezonu olacak."

2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI'NIN ARDINDAN...

Batum, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Takımı ile kariyerinin son maçlarına çıkıyor olacak. Batum daha önce, olimpiyat oyunlarının ardından Fransa Milli Takımı'ndan emekli olmayı planladığını açıklamıştı.

Batum, 2008 NBA Draftı'nda 25. sıradan seçilmiş ve sırasıyla Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets ve Los Angeles Clippers formaları giymişti.


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