NBA'de 17 yıl sonra play-off oynayacak Sacramento Kings'ten tarihin en pahalı bileti

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:23

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:23

17 yıl aranın ardından NBA'de play-off oynayacak Sacramento Kings, bilet fiyatlarıyla taraftarının tepkisini çekti.

Bleacher Report'un haberine göre, Sacramento Kings bu sezon evinde oynayacağı ilk play-off maçının en ucuz biletini 427 dolar olarak belirledi.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

Parkeye en uzak koltuk olarak nitelenen 427 dolarlık biletin, play-off tarihinin en pahalı ilk tur maç bileti olarak tarihe geçtiği ifade edildi.

Son olarak 2005-2006 sezonunda play-off oynayan Sacramento Kings'te taraftarların bilet fiyatı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı kaydedildi.

Normal sezonu 48 galibiyet 34 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nı 3. sırada tamamlayan Sacramento Kings, play-off ilk turunda Golden State Warriors ile karşılaşacak.

Golden State Warriors'ta oynanacak karşılaşmada ise aynı sektörden biletlerin 222 dolar olduğuna dikkat çekildi.