NBA'de 17 yıl sonra play-off oynayacak Sacramento Kings'ten tarihin en pahalı bileti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 17 yıl sonra play-off oynamaya hak kazanan Sacramento Kings, lig tarihinin en pahalı bilet fiyatını satarak taraftarlarının tepkisini çekti.
17 yıl aranın ardından NBA'de play-off oynayacak Sacramento Kings, bilet fiyatlarıyla taraftarının tepkisini çekti.
Bleacher Report'un haberine göre, Sacramento Kings bu sezon evinde oynayacağı ilk play-off maçının en ucuz biletini 427 dolar olarak belirledi.
NBA TARİHİNE GEÇTİ
Parkeye en uzak koltuk olarak nitelenen 427 dolarlık biletin, play-off tarihinin en pahalı ilk tur maç bileti olarak tarihe geçtiği ifade edildi.
Son olarak 2005-2006 sezonunda play-off oynayan Sacramento Kings'te taraftarların bilet fiyatı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı kaydedildi.
Normal sezonu 48 galibiyet 34 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nı 3. sırada tamamlayan Sacramento Kings, play-off ilk turunda Golden State Warriors ile karşılaşacak.
Golden State Warriors'ta oynanacak karşılaşmada ise aynı sektörden biletlerin 222 dolar olduğuna dikkat çekildi.
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