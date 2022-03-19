NBA'de ABD'li oyuncu Stephen Curry, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, Boston Celtics karşılaşmasında sakatlandı. ABD'li yıldızın, takımını bir süre yalnız bırakacağı öğrenildi.
NBA ekibi Golden State Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Boston Celtics'e 110-88 kaybedilen maçta sakatlanan Curry'nin sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.
Curry'nin durumunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
Bu sezon Warriors formasıyla 64 maça çıkan Curry, 25,5 sayı, 5,2 ribaunt, 6,3 asist ortalamaları yakaladı.
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