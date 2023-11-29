NBA'de Alperen Şengün'ün 31 sayılık performansı galibiyete yetmedi!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:03

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:03

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla yenildi. Houston’da Alperen 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynadı ve takımının en skoreri oldu.

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. yenilgisini aldı. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Dallas’ta Luka Doncic 41 sayı, 9 asist ve 9 ribaund, Kyrie Irving 27 sayı, 5 asist ve Derrick Jones Jr. da 15 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük rol oynadı.

Houston’da ise 35 dakika parkede kalan Alperen Şengün 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Houston’da ayrıca Dillon Brooks ile Jabari Smith Jr. da 16’şar sayı ile katkı verdi.

NBA’de günün sonuçları şöyle:

Boston Celtics 124 - 97 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 128 - 105 Atlanta Hawks

Miami Heat 124 - 131 Milwaukee Bucks

New York Knicks 115 - 91 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 115 - 103 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 106 - 103 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 121 - 115 Houston Rockets

Sacramento Kings 124 - 123 Golden State Warriors