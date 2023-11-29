NBA'de Alperen Şengün'ün 31 sayılık performansı galibiyete yetmedi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks karşısındaki 31 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla yenildi. Houston’da Alperen 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynadı ve takımının en skoreri oldu.
NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. yenilgisini aldı. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Dallas’ta Luka Doncic 41 sayı, 9 asist ve 9 ribaund, Kyrie Irving 27 sayı, 5 asist ve Derrick Jones Jr. da 15 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük rol oynadı.
Houston’da ise 35 dakika parkede kalan Alperen Şengün 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Houston’da ayrıca Dillon Brooks ile Jabari Smith Jr. da 16’şar sayı ile katkı verdi.
NBA’de günün sonuçları şöyle:
Boston Celtics 124 - 97 Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers 128 - 105 Atlanta Hawks
Miami Heat 124 - 131 Milwaukee Bucks
New York Knicks 115 - 91 Charlotte Hornets
Brooklyn Nets 115 - 103 Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves 106 - 103 Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks 121 - 115 Houston Rockets
Sacramento Kings 124 - 123 Golden State Warriors
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- Ünlü ekonomistten korkutan açıklama
- Büyükşehir belediye başkanından flaş karar!
- 3 büyükşehir MHP’ye bırakılacak!
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Cesetleri çarşafa sarılı halde bulundu!
- İmamoğlu'ndan AKP grubuna manidar sözler
- Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması
- 'Terim Fonu'na ilişkin tüm iddialara yanıt
- Güzellik merkezlerine 'Dilan Polat' darbesi