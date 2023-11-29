NBA'de Alperen Şengün'ün 31 sayılık performansı galibiyete yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks karşısındaki 31 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

İHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:03
NBA'de Alperen Şengün'ün 31 sayılık performansı galibiyete yetmedi!
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NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla yenildi. Houston’da Alperen 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynadı ve takımının en skoreri oldu.

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. yenilgisini aldı. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Dallas’ta Luka Doncic 41 sayı, 9 asist ve 9 ribaund, Kyrie Irving 27 sayı, 5 asist ve Derrick Jones Jr. da 15 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük rol oynadı.

Houston’da ise 35 dakika parkede kalan Alperen Şengün 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Houston’da ayrıca Dillon Brooks ile Jabari Smith Jr. da 16’şar sayı ile katkı verdi.

NBA’de günün sonuçları şöyle:

Boston Celtics 124 - 97 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 128 - 105 Atlanta Hawks

Miami Heat 124 - 131 Milwaukee Bucks

New York Knicks 115 - 91 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 115 - 103 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 106 - 103 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 121 - 115 Houston Rockets

Sacramento Kings 124 - 123 Golden State Warriors


Alperen Şengün nba Houston Rockets

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