NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi
NBA'de Atlanta Hawks State, evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 131-107 mağlup etti. Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman, 27 dakika parkede kaldı ve 21 sayı, 6 ribaund, 4 asist ile takımın en skoreri oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 131-107 yendi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Hawks, yıldızı Trae Young'ın 30 sayı, 9 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta Cavaliers'ı mağlup ederek üst üste 4, sezonun 40. galibiyetini aldı.
Doğu Konferansı 10'uncusu Hawks'ta Kevin Huerter 23 sayı, Onyeka Okongwu 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.
Sezonun 35. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergileyen Cedi Osman, takımının en skoreri oldu. Doğu Konferansı 7'ncisi Cavaliers'ta Darius Garland 18, Moses Brown 15 sayı kaydetti.
BUCKS, NETS'İ UZATMADA GEÇTİ
Milwaukee Bucks, konuk olduğu Brooklyn Nets'i uzatmada 120-119'luk skorla geçti.
Son anlardaki üç sayı isabetiyle maçı uzatmaya taşıyan Giannis Antetokounmpo, 44 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle Bucks'a galibiyeti getirdi. Bu sezon 48. maçını kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Jrue Holiday 19, Khris Middleton da 16 sayı üretti.
Doğu Konferansı'nda 8. basamakta (40 galibiyet, 37 mağlubiyet) bulunan Nets'te Kevin Durant 26, Kyrie Irving 25, Bruce Brown 23 sayı attı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 102-94
Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 131-107
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 119-120 (Uzatmada)
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 135-130 (Uzatmada)
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 122-109
İlgili Haberler
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Ben kimseyi genel kurula davet etmedim
- Ukraynalı sporcular Rize’ye geldi
- Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Belediye elektrik kesintisine kazıyla cevap verdi
- CHP'li Nazlıaka'dan 'kadın cinayetleri' tepkisi
- İtalyan kayakçı, Van'da çığ altından kurtarıldı
- Otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık
- Mesut Özil’deki düşüşün nedenini menajeri itiraf etti!
- İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
- Cedi Osman’lı Cleveland, Atalanta deplasmanında mağlup
- Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama
- Vicdansızlık: Hamile köpeği öldürdü
- 'Göcek koylarına kıymayın'