NBA'de Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs, kendi evinde kayıp!
Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Toronto Raptors'a 123-116 mağlup oldu.
NBA'de normal sezon heyecanı, geride kalan gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.
Toronto Raptors, deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 123-116 yenmeyi başardı.
Raptors'ta Scottie Barnes 30 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma ve 3 blokla takımın en skoreriydi. Dennis Schröder 24 sayı, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, OG Anunoby 24 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ekledi.
CEDİ OSMAN FORMA GİYDİ
Keldon Johnson 26 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Spurs'e liderlik etti. Zach Collins 21 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynarken, Victor Wembanyama 20 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 5 blokla maçı tamamladı.
San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 ribaunt, 3 asist ve 7 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.
NBA'de gecenin diğer karşılaşmalarında alınan skorlar şu şekilde:
Phoenix Suns 120-106 Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers 115-104 Golden State Warriors
Dallas Mavericks 124-118 Charlotte Hornets
Memphis Grizzlies 112-100 Portland Trail Blazers
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