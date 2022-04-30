NBA'de Memphis Grizzlies, konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves'u mağlup ederek seriyi 4-2'ye getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 12:40
NBA'de Memphis Grizzlies, konferans yarı finaline yükseldi
Abone Ol google-news

NBA play-off'ları ilk turunda cuma günü tek maç oynandı. Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves'u eleyerek Batı Konferansı yarı finaline adını yazdırdı.

Grizzlies'da Desmond Bane ve Dillon Brooks, 23'er sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'da Anthony Edwards'dan 30 sayı, Jaden McDaniels'den 24 sayı ve Karl-Anthony Towns'dan 18 sayı ve 10 ribaunt mağlubiyeti engelleyemedi.

Memphis Grizzlies, yarı finalde Golden State Warriors ile karşılaşacak.


nba memphis grizzlies minnesota timberwolves ja morant

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler