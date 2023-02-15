NBA'de Milwaukee Bucks, serisini 11 maça taşıdı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:29

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:29

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics ile 2. sıradaki Bucks arasındaki mücadelede kazanan taraf, ev sahibi Bucks oldu. Bucks 57. maçında 40. galibiyetine ulaşırken, 58. karşılaşmasına çıkan Celtics ise 17. mağlubiyetini yaşadı.

Art arda 11. galibiyetini alan Bucks'ta Jrue Holiday 40 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 13 ribaunt, 9 asist üretti.

All-star oyuncuları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'dan yoksun sahaya çıkan Celtics'te Derrick White 27 sayı, 12 asist, 3 top çalma, Malcolm Brogdon da 26 sayıyla mücadele etti.

SUNS, KINGS'İ MAĞLUP ETTİ

Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki maçta Phoenix Suns, sahasında Sacramento Kings'i 120-109 yendi.

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 5 ribaunt, Deandre Ayton 29 sayı, 11 ribaunt, 4 top çalma ve Chris Paul 17 sayı, 19 asist, 5 ribauntla oynadı.

Kings cephesinde De'Aaron Fox'un 35 sayı ve Domantas Sabonis'in 24 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Toronto Raptors-Orlando Magic: 123-113

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 131-125 (uzatmada)

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 120-109

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 101-126

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 134-124