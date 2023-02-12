NBA'de Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, depremzedelere yardımcı olmak için kampanya başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 13:38
NBA'de Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla açık artırmada imzalı forma satışına başladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yardım kampanyasını duyuran 20 yaşındaki Alperen, Rockets'ın efsane oyuncularından Hakeem Olajuwon, takım arkadaşları Jalen Green, Jabari Smith ve kendi formasını açık arttırmaya çıkardığını duyurdu.

Bu formaların satışından elde edilecek gelirin tamamı, depremzedelere yardım amacıyla kullanılacak.


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