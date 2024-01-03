NBA'de Oklahoma City Thunder, Boston Celtics'in serisine son verdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, kendi sahasında ağırladığı Boston Celtics'i 127-123 yendi. Gecenin bir diğer maçında Philadelphia 76ers, evinde ağırladığı Chicago Bulls'u 110-97 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:40
NBA'de Oklahoma City Thunder, Boston Celtics'in serisine son verdi!
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Altı maçtır yenilmeyen Doğu Konferansı lideri Celtics'i ağırlayan Thunder, rakibini 4 sayı fakla mağlup ederek bu sezon 23. galibiyetini elde etti.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 36 sayı, 7 asist, 6 ribauntla takımını sırtladığı ev sahibi ekipte, Josh Giddey 23 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Jalen Williams 16 sayıyla oynadı.

5 sezon Anadolu Efes forması giydikten sonra Thunder'a transfer olan Vasilije Micic, 10 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 5 asist, 1 ribauntla tamamladı.

Konuk takımda Kristaps Porzingis 34 sayı, 10 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

EMBİİD "TRİPLE DOUBLE" İLE DÖNDÜ

Sakatlıktan dönen Joel Embiid'in 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls'u 110-97 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 21 sayı, 5 ribaunt, Tobias Harris 20 sayı, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Andre Drummond'ın 11 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı Bulls'ta ise DeMar DeRozan 16 sayı, 4 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayıyla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 110-97

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 106-98

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 112-85

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 127-123

Golden State Warriors-Orlando Magic: 121-115

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 104-111


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