NBA'de Oklahoma City Thunder, Utah Jazz'ın serisine son verdi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda karşılaştığı milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz'ı 134-129 mağlup ederek rakibinin altı maçlık serisini sonlandırdı
NBA'de oynanan maçta Utah Jazz'ı deplasmanda 134-129 yenen Oklahoma City Thunder, rakibinin altı maçlık galibiyet serisine son verdi.
Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Thunder, son bölümü çekişmeye sahne olan maçta rakibini 5 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 28. galibiyetini elde etti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Jalen Williams 27 sayı, 3 ribaunt, 8 asist, Joshua Giddey 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Vasilije Micic 6 sayı, 1 asistle oynadı.
Jazz'da ise Collin Sexton 31 sayı, 7 asist, Lauri Markkanen 26 sayı, 10 ribaunt, 4 asist, John Collins 21 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi. Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, karşılaşmada süre bulamadı.
NBA'de alınan sonuçlar şöyle:
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 110-116
New York Knicks-Washington Wizards: 113-109
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 129-134
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 121-126
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 118-103
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Tunç Soyer’den otogar çağrısı: Tahliye edin
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- 'Giderlerse gitsinler' demişti...
- AYM'den 'ikramiye' kararı!
- İşte tam liste...