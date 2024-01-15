Kulüp başkanı açıkladı: NBA efsanesi Dwyane Wade'in heykeli dikilecek!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 16:11

Güncelleme: 15.01.2024 - 16:11

Miami Heat Başkanı Pat Riley, bu yılın sonlarında Dwyane Wade'in heykelinin dikileceğini duyurdu.

Riley, önceki gece Charlotte Hornets'a karşı oynanan maçın devre arasında şu açıklamaları yaptı:

"Şubat 2020'de formasını emekliye ayırdığımızda, Dwyane'in sonsuza kadar bu takımın yüzü olduğunu söylemiştim ve bunda ciddiydim. Dwyane'in mirası sadece Miami Heat için değil, Miami-Wade County için de büyük bir mirastır. Onu onurlandırmak için bu mirası anmaktan daha iyi bir yol düşünemiyorum."

"BUNU HİÇ HAYAL ETMEMİŞTİM"



Hall of Fame'e girişini kutlamak için Kaseya Center'da bulunan ve Riley'nin açıklaması karşısında tamamen hazırlıksız yakalanan 41 yaşındaki Wade, şu ifadeleri kullandı:

"Ben aslında hiç nutku tutulan bir insan değilimdir... Ama bunu hiç hayal etmemiştim. Bu yüzden çok minnettarım."

KULÜP TARİHİNE GEÇİYOR

Heat tarihinde onuruna heykel dikilen ilk oyuncu olacak olan Wade, 16 yıllık kariyerinin ardından önceki yıl Naismith Hall of Fame'e alınmıştı.

13 kez All-Star olan Wade, kariyerinin çoğunu Miami'de geçirerek üç NBA şampiyonluğu ve bir Finaller MVP'si ödülü kazanmış, 2021'de ise NBA'in 75. Yıldönümü Takımı'na seçilmişti.

Wade'in 3 numaralı forması Heat tarafından Şubat 2020'de emekliye ayrılmıştı ve efsane oyuncu halen oynanan maçlarda, sayılarda, asistlerde ve top çalmada takım tarihinin lideri olmaya devam ediyor.