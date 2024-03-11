Sahayı tekerlekli sandalye ile terk eden Alperen Şengün için ilk açıklama!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, Sacramento Kings maçında sakatlanarak oyunu tekerlekli sandalyede terk eden milli yıldız Alperen Şengün hakkında konuştu. Udoka, "Bunu görmekten nefret ediyoruz. Alperen savunmaya koşarken rakibini durdurmak için bir hamle yaptı. Orada neler olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:05
Sahayı tekerlekli sandalye ile terk eden Alperen Şengün için ilk açıklama!
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NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings'i 112-104 mağlup ederken bu sezonki 29. galibiyetini elde etti.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, maçın bitimine 40 saniye kala bir pozisyonda sakatlandı.

Alperen Şengün, sahaya tekerlikli sandalyeyle terk etmek zorunda kalırken maçın ardından Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ONUN ÇOK BÜYÜK BİR PAYI VARDI"

Ime Udoka yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunu görmekten nefret ediyoruz. Alperen savunmaya koşarken rakibini durdurmak için bir hamle yaptı. Bence deplasmandaki en iyi galibiyetlerimizden biri. Onun çok büyük bir payı vardı. Orada neler olduğunu göreceğiz. Spekülasyon yapmaktan nefret ediyorum. Bileğinin üzerine kötü bir şekilde düşmüş gibi gözüküyordu."

Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Fred VanVleet ise "Sakatlıklar oyunun bir parçası. Takım arkadaşlarınızın, özellikle bunu daha önce yaşamamış gençlerin bu durumla karşı karşı kaldığını görmek her zaman zordur. Sert ve korkutan bir sakatlık. Umarım tüm kontroller temiz gelir" dedi.


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