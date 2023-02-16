NBA'de Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers karşısında zorlanmadı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:58

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:58

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. basamağındaki 76ers, bir sıra arkasındaki Cavaliers'ı ağırladığı maçı kazandı.

Art arda 4. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, James Harden da 19 sayı, 12 asistle "double double"a imza attı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Darius Garland 27 sayı, 6 asist, 3 top çalma ve Evan Mobley 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

76ers'ta Furkan Korkmaz, Cavaliers'ta da Cedi Osman maç kadrosunda yer almadı.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise Oklahoma City Thunder'a 133-96 yenildikleri maçı 8 sayı, 10 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

JOKIC'İN TAKIMI, DONCIC'İN TAKIMINI DEVİRDİ

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Denver Nuggets, konferansta ilk 6'ya girerek play-off'lara doğrudan katılmayı amaçlayan Dallas Mavericks'i 118-109 mağlup etti.

Peş peşe 3. karşılaşmasını kazanan ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 14 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Jeff Green 24 sayı, Michael Porter 22 sayı, 5 ribauntla oynadı.

All-star oyuncusu Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıkan Mavericks'te ise Luka Doncic 37 sayı, 9 asist, 4 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.

YENİ LAKERS, PELICANS KARŞISINDA KAZANDI

Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 120-102 yendi.

Takasın son gününde yaptığı hamleler sonrası tam kadro ilk maçına çıkan Lakers'ta Anthony Davis 28 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, LeBron James 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve D'Angelo Russell 21 sayı, 7 asist üretti.

Pelicans'ta C.J. McCollum'un 22 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Brandon Ingram'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 117-113

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 120-110

Brooklyn Nets-Miami Heat: 116-105

Atlanta Hawks-New York Knicks: 101-122

Boston Celtics-Detroit Pistons: 127-109

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 118-112

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 117-111

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 133-96

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 118-109

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 120-102