NBA'de Phoenix Suns üst üste 9. galibiyetini aldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) lideri Phoenix Suns, deplasmanda Golden State Warriors'ı mağlup ederken gecenin bir diğer karşılaşmasında Boston Celtics, evinde konuk ettiği Miami Heat'e yenildi.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Suns, Devin Booker ve Mikal Bridges'ın 22'şer sayıyla öne çıktığı dev karşılaşmada Warriors'ı mağlup ederek üst üste 9, bu sezon 62. galibiyetini aldı.
Suns'ta Deandre Ayton 16 sayı, 16 ribaunt, Chris Paul 15 sayı, 8 asist kaydetti.
Jordan Poole'un 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı, Warriors'ın peş peşe 4. olmak üzere 29. yenilgisini önleyemedi.
HEAT DEPLASMANDA CELTICS'İ GEÇTİ
Miami Heat, Boston Celtics'e konuk olduğu mücadeleyi 106-98 kazandı.
Sezonun 49. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 24, Kyle Lowry 23, Bam Adebayo 17 sayı kaydetti.
Celtics'te Jaylen Brown'ın 28, Jayson Tatum'ın 23 sayısı, sezonun 30. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 112-120
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 118-125
Washington Wizards-Orlando Magic: 127-110
Boston Celtics-Miami Heat: 98-106
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 125-102
New York Knicks-Charlotte Hornets: 114-125
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 118-136
Houston Rockets-Sacramento Kings: 118-121
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 111-112
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 107-117
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 103-107
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