NBA'in yaşayan efsanesi Shaquille O'Neal: Doktorlar ölebileceğimi söyledi

29 Mart 2022 Salı, 16:07

Shaquille O'Neal kısa süre önce uyku apnesi nedeniyle rahatsızlandı. Solunum zorlukları yaşayan eski NBA yıldızı, ciddi uyku bozukluğu nedeniyle risk altında olduğunu öğrendi.

Shaq, bu rahatsızlığı nedeniyle artık bir uyku makinesi kullanmak zorunda kalıyor.

GQ dergisine verdiği röportajda sağlık durumunu anlatan Shaquille O'Neal, doktorun kendisine "Uyku apneniz var ve uyku apnesi hipertansiyona veya felce neden olabilir, bu yüzden ölebilirsiniz" ifadelerini kullandığını söyledi.

"ARTIK BİR UYKU MAKİNESİYLE UYUMAK ZORUNDAYIM"

Shaquille O'Neal, şunları söyledi:

"'Aldığın bütün o ağrı kesiciler... Böbreklerin biraz zayıf o yüzden ağrı kesici yok' dediler ama ben ağrı kesicilere bağımlıydım. Hareket zorluğu çektiğim bazı günler sadece bir iki tane alıyordum. Ama şimdi bundan vazgeçtim. Bacaklarıma taktığım bir makinem var. Yaptığım şey bu. Ne zaman yorulsam ya da uçtuktan sonra bacaklarım şişmeye başlasa, sadece makineye otururum ve jakuziye girerim. Gerçekten kontrol edilmem gerekiyordu. Sana D ile başlayan ve E ile biten üç harfli kelimeyi(die) söylediklerinde işler değişiyor."