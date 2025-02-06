NBA'de Shai Gilgeous-Alexander 50 sayı attı: Oklahoma City Thunder evinde farklı kazandı!

Oklahoma City Thunder, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Phoenix Suns'ı 140-109 mağlup etti.

NBA'de Shai Gilgeous-Alexander 50 sayı attı: Oklahoma City Thunder evinde farklı kazandı!
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Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:21

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 140-109 yendi.

NBA'de 11 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Thunder, konuk ettiği Suns'ı 31 sayı farkla geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 50 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Suns'ta Bradley Beal ise 25 sayı kaydetti.

PORTER VE JOKIC'İN SAYILARI NUGGETS'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Denver Nuggets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 144-119 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Michael Porter Jr. 39 sayıyla oynarken, Nikola Jokic ise 38 sayı üretti.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28, Trey Murphy'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

MİLLİ BASKETBOLCU ADEM BONA'DAN 11 SAYI

Miami Heat deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 108-101 mağlup etti.

Heat'te Tyler Herro 30 sayı, Bam Adebayo ise 18 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 11 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma kaydetti.

ANTHONY EDWARDS'TAN 49 SAYI

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Chicago Bulls'u 127-108 mağlup etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 49 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Bulls'ta ise Coby White 20 sayı, Josh Giddey ise 19 sayı attı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 125-126

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 102-112

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 115-118

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-119

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 101-108

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 107-138

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 127-108

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 144-119

Utah Jazz-Golden State Warriors: 131-128

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 140-109

Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-130


Etiketler: #oklahoma city thunder #phoenix suns #Shai Gilgeous-Alexander #nba

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