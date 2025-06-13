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Ne kadar imza toplandı? Fenerbahçe'den sürece ilişkin resmi açıklama!

Ne kadar imza toplandı? Fenerbahçe'den sürece ilişkin resmi açıklama!

13.06.2025 23:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Ne kadar imza toplandı? Fenerbahçe'den sürece ilişkin resmi açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, olağanüstü seçimli genel kurul hakkında sarı-lacivertli takımın resmi kanalına açıklamalarda bulundu.

Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, seçim ve gündeme dair FB TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAMIYOR"

Seçim sürecinin camiaya zarar verdiğini söyleyen Alper Alpoğlu, "Gergin bir ortam Fenerbahçe'ye hiç katkı sağlamıyor. Ben camiamızın tüm mensuplarımızı, taraftarımızı, kongre üyelerimizi Fenerbahçe'ye gönül veren herkesi artık biraz sakinliğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


"DAVAYI KAYBETMEDİK"

3 Temmuz davası için çıkan iddialara yanıt veren Alper Alpoğlu şu sözlerle devam etti:

"3 Temmuz süreci camiamızın kırmızı çizgisi olarak kabul ediyorum. Hangi yönetim gelirse gelsin bu konu çok önemli. 14 yıldır verdiğimiz bir hukuk mücadelesi var. Maalesef burada bile isteyerek veya istemeyerek algılar yapıldı dava kaybedildi gibi. Öyle bir durum yok, davayı kaybetmedik."

İMZA SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA

Toplanan imza sayısı hakkında konuşan Alper Alpoğlu, şunları söyledi;

"Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Biz üyelerimizin hak kaybına uğramaması için Bakanlığa sorduk zaten. Son bilgiler şu şekilde; Mevcut üye sayımız: 54 bin 977, aidatını ödeyen üye sayımız: 46 bin 393 ve kulübümüze ulaşan imza sayısı: 234."

"CAMİAMIZI SAKİN OLMAYA DAVET EDİYORUM"

"Vermek istediğim mesaj şu; Camiamızı sakin olmaya davet ediyorum. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütü ve müthiş gücü artık Fenerbahçe'nin düşmanlarına yöneltilmeli."

İlgili Konular: #Seçim #fenerbahçe #Alper Alpoğlu

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