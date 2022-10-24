Necati Ateş: Futbol konuşacak bir şey yok

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:09

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u kendi evinde konuk etti. Zorlu müsabaka 2-2'lik skorla bitti. Maçta yaşanan olayları, Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, TRT Spor'da değerlendirdi.

Kırmızı kart ile ilgili konuşan eski futbolcu, "Standart olacaksınız. Bir maçta pozisyona kırmızı kart veriyorsun, başka bir maçta aynı pozsizyona vermiyorsun. Ne gerek ver bu kadar maçın önüne geçmeye? Kendini bu kadar konuşturtturmaya" ifadelerini kullandı.

"ADALET A'DAN Z'YE HERKESE LAZIM OLACAK"

Hakemi eleştiren Necati Ateş, "Herkes adaletten bahsediyor. Adalet herkes için geçerli. A'dan Z'ye herkese lazım olacak. Biz burada hakem konuşmak istemiyoruz ama onlar hem kendilerini hem de TFF'yi çok ekside bırakıyor. TFF Başkanı bir şeyleri düzeltmek için elinden geleni yapıyor. Ama hakemler hafta sonu gelip her yerde kendilerini ön plana koyup konuşturtturuyorlar" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın kırmızı kartı olmasa 4-5 gol atabileceğini dile getiren Ateş, "Belki de 32. dakikadan sonra futbol konuşulacak bir şey kalmadı. Sadece maçın önüne geçen bir hakem verdiği veya vermediği kararlarla önüne geçti. Bugüne kadar Alanyaspor'a önde basan Trabzonspor 4 gol atmış. Beşiktaş bir önceki sene 5 gol atmış. Fenerbahçe 5 gol atmış. Bu maç 32. dakikada o kırmızı kart olmasa Galatasaray bu takıma 4-5 gol atardı. İnanılmaz bir başlangıç, inanılmaz bir iştah, muhteşem bir koreografi ve taraftar. İnanılmaz bir analiz yapılmış. Alanya'nın tek bir oyun planı var" dedi.



