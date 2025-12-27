Necip Uysal'dan bir açıklama daha! 'Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı'

Beşiktaş, geçtiğimiz gün Necip Uysal ile Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından yetişen Necip Uysal'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

"ŞAŞKINIM, ÜZGÜNÜM"

Gazeteci Fırat Günayer'e konuşan Necip Uysal, "Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla ve içeride kimseyle problemim yok. Şaşkınım, üzgünüm. Beklemediğim bir durum ve ne yapacağım konusunda henüz bir fikrim yok" açıklamasında bulundu.

"BİR NECİP GİDER, 10 NECİP GELİR"

Necip Uysal'ın yaptığı açıklamada "Aslolan kulüptür, bir Necip gider, 10 tane Necip gelir. Kulüpler kalıcı, bizler geçiciyiz. Ben yönetimin verdiği karara saygılıyım. Bu konunun artık uzamasını istemiyorum. Bu konunun konuşulması Beşiktaş'a zarar verir. Ben bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandığı da belirtildi.

SERGEN YALÇIN'IN KARARI

Fırat Günayer'in aktardığı haberde; kararın tamamen Sergen Yalçın'ın olduğu ve deneyimli hocanın "Ben bu iki isimden de faydalanmayacağım. O yüzden burada kalmalarına gerek yok. Yeni bir takım kurmak, yeni bir Beşiktaş kurmak istiyorum" dediği ifade edildi.