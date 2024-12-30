Necip Uysal ve Serdar Topraktepe ile bir araya geldi: Serdal Adalı, Ümraniye'yi ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'nde Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile buluştu.

Necip Uysal ve Serdar Topraktepe ile bir araya geldi: Serdal Adalı, Ümraniye'yi ziyaret etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 19:56

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti.

Kulüp personeli tarafından karşılanan Adalı, tesislerde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile kameraların karşısına geçen Adalı, objektiflere poz verdi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe ve Kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Adalı, takımımızın son durumu hakkında bilgi aldığı Topraktepe'ye Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

 


Etiketler: #Necip Uysal #serdal adalı #serdar topraktepe

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