Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'dan ilk açıklama: 'Beşiktaş sağlam ellerde'

Yayınlanma: 29.12.2024 - 23:08

Güncelleme: 29.12.2024 - 23:08

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, seçimin ardından zafer konuşması yaptı.

Serdal Adalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, iki gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya çok teşekkür ediyorum."

"HÜSEYİN YÜCEL'İ KUTLUYORUM"

"Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma ayrıca teşekkür ederim. Rekor katılımla oy kullanan Beşiktaşlılar'a gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Hüseyin Yücel'i mücadelesinden ötürü kutluyor, kendisiyle birlikte eşi ve ailesine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yediden yetmişe bütün taraftarımıza ve Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım."

"BENİMLE YÜRÜYEN ARKADAŞLARIM..."

"Benimle yol yürüyen tüm Beşiktaşlı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok özel bir teşekkürü de, 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim, eşi Neslihan kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine teşekkür ederim."

"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU"

"Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Bu büyük camiayı bir araya getireceğiz. Beşiktaşımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünü yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlılar'ın içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur."

"BEŞİKTAŞ SAĞLAM ELLERDE!"

"Öncelikle çok mutluyum, Geçirdiğimiz 15 senede üç ayrı seçim var. Genel Kurul bugün böyle bir teveccüh gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu karara layık olmaya çalışacağız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün yapacaklarımızı seçim öncesi söyledik. İçleri rahat olsun, Beşiktaş sağlam ellerde. Ben ve arkadaşlarım Beşiktaş'taki problemleri biliyoruz, çözümünü de biliyoruz."