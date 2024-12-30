Belçika ekibi devreye girdi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı ve ekibi sürpriz bir ayrılık ihtimaliyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası siyah-beyazlıların 36. Başkanı Serdal Adalı oldu. Adalı ve ekibi, başta teknik direktör ve ocak ayı transfer dönemi olmak üzere birçok konuda harekete geçmeye hazırlanıyor.
Öte yandan Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.
BELÇİKA EKİBİ DEVREDE
Belçika basınında yer alan habere göre; Cercle Brugge, bonservisi Beşiktaş'ta olan Jackson Muleka'yı istiyor. Kevin Denkey'i MLS ekibi Cincinnati'ye satan Cercle, Paris Brunner'in dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle forvet arayışlarına başladı.
Haberde Brunner'in en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve ocak ayında forvet transferi kararı alan Cercle'nin ilk hedefinin Jackson Muleka olduğu belirtildi.
Cercle'nin, Muleka'nın transferinde ısrarcı olduğu ve deneyimli forvetin Belçika'ya geri dönebileceğinin altı çizildi.
AL-KHOLOOD'DA KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYOR
Muleka'nın Cercle'de forma giymeye sıcak baktığı ve transferi için Al-Kholood'la olan kiralık sözleşmesini sonlandırabileceği vurgulandı.
Beşiktaş, Muleka'yı 2022-23 sezonu başında Standard Liege'den 3.35 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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