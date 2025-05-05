Necip Uysal'ın derbi sonrası Gedson'a uyarısı gündem oldu!
Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal'ın karşılaşmanın ardından Gedson Fernandes'e uyarısı sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Gedson Fernandes'in golüyle geçti.
Rakibinin şampiyonluk hayallerini mucizlere bırakan Beşiktaş, ligde 3. olma yolunda da kritik bir galibiyet elde etti.
Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'nda kendileri için ayrılan yere futbolcuları çağırdı.
NECİP UYSAL'DAN ONAY ÇIKMADI
Taraftarın Gedson Fernandes'e üçlü çektirmeye hazırlandığı sırada Necip Uysal'dan Portekizli yıldıza onay çıkmadı. Necip Uysal eliyle Gedson Fernandes'e üçlü çektirmemesini işaret etti.
Gedson Fernandes de Necip Uysal'ın bu uyarısı sonrası tribünlere eliyle üçlü çektirmeyeceğini işaret etti.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR NECİP UYSAL'I TAKDİR ETTİ
O anlar sosyal medyada viral olurken, Necip Uysal'ın Fenerbahçe'ye saygısızlık olmaması adına üçlü çektirilmesine izin vermediği yorumları yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Necip Uysal'ı takdir ettiği yüzlerce paylaşım yaptı.
Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinin bir kısmı da karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı alkışlamıştı.
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