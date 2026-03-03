Cumhuriyet Gazetesi Logo
Necla Güngör Kıragası'ndan Malta maçı açıklaması: 'Daha fazla gol atabilirdik'

3.03.2026 21:23:00
2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Malta'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, maçın ardından görüşlerini aktardı. Kıragası, karşılaşmada oyunu kontrol ettiklerini belirtti.

 A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Net bir galibiyet aldıklarını belirten Necla Güngör Kıragası, "İyi başlayıp erkenden golü bulmamız sevindirici. Sonra da oyunu kontrol ettik. Üçüncü bölgedeki set oyunumuzdan memnunum. Daha fazla gol atabilirdik. Üstüne çalışmamız gereken 1-2 nokta var. Yine de 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 3 puanla başlamaktan ve Kuzey İrlanda'ya avantajlı bir şekilde gitmekten mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇ OYUNCULARI İLK 11'DE DEĞERLENDİRDİK"

Maçta farklı oyunculara şans verdiklerini aktaran Kıragası, "Bugün 4 farklı oyuncuya şans verdik. Bunların ikisi 2004'lü. Genç oyuncuları ilk 11'de değerlendirdik. Fatma Şakar, normalde sağ bek oynuyordu ama biz onu sol bekte değerlendirdik. Oyuncuların performansından memnunuz" diye konuştu.

Necla Güngör Kıragası, Kuzey İrlanda maçı için uzun bir yolculuk yapacaklarını belirterek, "Yolculuk 8,5 saat sürecek. Aktarmalı gitmek zorundayız. Bu tarz seyahatlere alışkınız. Oyuncuları toparlamak için erken gideceğiz. Oradan beklentimiz yüksek. Kuzey İrlanda'nın bize denk bir takım olduğunu düşünüyoruz. Oradan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" diye görüş belirtti.

Kadrodaki eksiklere de değinen Kıragası, "Melike Pekel, bizimle Kuzey İrlanda'ya gelmeyecek. Onun futbola dönüşünü sağladık. Sadece biraz form tutması gerekiyor. İlayda Civelek de son dakikalarda süre aldı. İkinci maçta da benzer şekilde ona süre vereceğiz. Onun futbola dönüşünü tamamladık. Bundan sonra takımla devam edecek. Onun dışında bir kalecimizi burada bırakacağız. Üç kaleci ile Kuzey İrlanda'ya gideceğiz. Bunlar dışında bir eksik yok" dedi.

İlgili Konular: #Malta #A Milli Kadın Futbol Takımı #Necla Güngör Kıragası

