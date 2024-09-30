Neden ilk 11'de değil? Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy yanıtı!

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi konuştu. Hollandalı hoca, genç futbolcu Semih Kılıçsoy hakkındaki soruya yanıt verdi.

Neden ilk 11'de değil? Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy yanıtı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 19:44

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gündem oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor deplasmanında 19 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de forma şansı vermedi.

"BUGÜN SÜRE ALABİLİR"

Beşiktaşlı taraftarlar, Semih'in neden yedek kaldığıyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'un yedek kalmasıyla ilgili gelen soruya, "Daha önce de söyledim, bizler maça uygun şekilde 11'i tercih ediyoruz. Semih genç bir oyuncu, kendisiyle çok konuşuyoruz. Bugün süre alabilir. Önümüzdeki maçlarda da ilk 11'de başlayabilir" cevabını verdi.

Beşiktaş'ın Kayserispor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Mert, Rashica, Paulista, Udokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile.


Etiketler: #Giovanni van Bronckhorst #Semih Kılıçsoy #beşiktaş #kayserispor

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