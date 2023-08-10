Neftçi Bakü - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. TSİ 20:00'de başlayacak mücadelede iki takımın ilk 11'leri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 19:01
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk olacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan ve Haber Global'den yayımlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

İLK 11'LER

Neftçi Bakü: Brkic, Zülfügarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Salef, Lebon, Bava Shinyashiki

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar


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