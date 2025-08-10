Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nelson Semedo'dan Feyenoord mesajı!

10.08.2025 15:19:00
Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo, Feyenoord ile oynanacak rövanş maçıyla ilgili konuştu ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Feyenoord ile oynanacak rövanş maçıyla ilgili konuşan Semedo, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini söyledi.

Nelson Semedo'nun sözleri şu şekilde:

"Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum.

İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam yaratacaklar. Bundan hiçbir kuşkum yok. Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, yüzde 100'müzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz"

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #feyenoord

