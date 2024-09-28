Nenad Bjelica eski takımına geri döndü!
Şampiyonlar Ligi'nde 9-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası Sergej Jakirovic ile yollarını ayıran Dinamo Zagreb yeni teknik direktörünü duyurdu.
Dinamo Zagreb'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Nenad Bjelica'yla sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada sözleşmenin süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Nenad Bjelica için yapılan açıklamada, "Yaklaşık 4.5 yıl sonra Dinamo Zagreb, yeniden Nenad Bjelica'yla anlaştı. Bjelica, cumartesi günü takımın başında olacak. Tüm taraftarlarımızı yeni zaferlere başlamak için cumartesi günü stadyuma davet ediyoruz. Bjelica'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
FARKLI YENİLGİ AYRILIK GETİRDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb, Bayern Münih deplasmanında farklı kaybetti.
3-0 geriye düşmesine rağmen skoru 3-2'ye getiren Dinamo Zagreb, karşılaşmadan 9-2 mağlup ayrıldı.
Bu karşılaşmadan 2 gün sonra Dinamo Zagreb teknik direktör Sergej Jakirovic'le yollarını ayırdığını duyurdu.
Ayrılığa ilişkin açıklamda şu ifadelere yer verildi:
"Sergej Jakirovic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verildi. Kulübümüze verdiği her şey için Sergej Jakirovic teşekkür ediyor ve gelecekteki kariyerinde ona başarılar diliyoruz. Medyayı ve kamuoyunu Sergej Jakirovic ve ailesine karşı anlayışlı olmaya ve zaten stresli olan durumu daha da kötüleştirmemeye çağrıyoruz."
İLK DÖNEMİNDE 100 MAÇA ÇIKTI
Dinamo Zagreb'i ikinci kez çalıştıracak Nenad Bjelica ilk döneminde 100 maça çıktı.
Bjelica yönetimindeki Zagreb bu maçlarda 72 galibiyet, 15 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti. Hırvat teknik direktör Dinamo Zagreb'le Hırvatistan Ligi (2), Hırvatistan Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası şampiyonlukları yaşadı.
53 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Alman ekibi Union Berlin'de çalışmış, öncesinde Trabzonspor'da görev almıştı.
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