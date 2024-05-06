Resmen açıklandı... Nenad Bjelica'dan bir sezonda 2. veda!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Union Berlin, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:55
Resmen açıklandı... Nenad Bjelica'dan bir sezonda 2. veda!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de sezon başı Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica Almanya'da da istediğini alamadı.

Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Union Berlin, başarısız sonuçlar sonrası Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Hırvat teknik direktörün yerine sezon sonuna kadar Union Berlin U19 takımını çalıştıran Marco Grote'nin getirildiği belirtildi.

22 MAÇTA 10 MAĞLUBİYET

18 Nisan 2023'te Trabzonspor'un başına geçen tecrübeli teknik direktör, kötü sonuçların ardından 11 Ekim 2023'te görevden ayrıldı.

27 Kasım 2023'te Union Berlin'in başına geçen Bjelica, Alman ekibinde de tutunamadı. Union'da 22 maça çıkan 52 yaşındaki hoca, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.


nenad bjelica haberleri Union Berlin haberleri Bundesliga haberleri trabzonspor haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
Spor yazarları Samsunspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Kazanma iştahları yoktu'

Spor yazarları Samsunspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Kazanma iştahları yoktu'
Samsun'da gol yağmuru! Karadeniz derbisinin galibi Samsunspor oldu... Samsunspor 3-1 Trabzonspor

Samsun'da gol yağmuru! Karadeniz derbisinin galibi Samsunspor oldu... Samsunspor 3-1 Trabzonspor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Samsun'da gol yağmuru! Karadeniz derbisinin galibi Samsunspor oldu... Samsunspor 3-1 Trabzonspor

Samsun'da gol yağmuru! Karadeniz derbisinin galibi Samsunspor oldu... Samsunspor 3-1 Trabzonspor
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu
Carlo Ancelotti'den flaş açıklama!: 'Kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil'

Carlo Ancelotti'den flaş açıklama!: 'Kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil'
İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması!
Dizi piyasasında ekonomik kriz etkisi: Yazlık diziler rafa kalkıyor

Dizi piyasasında ekonomik kriz etkisi: Yazlık diziler rafa kalkıyor
Hayatı fazlasıyla ciddiye alan 4 burç!

Hayatı fazlasıyla ciddiye alan 4 burç!
Ayşe Ateş, Özgür Özel’le görüştü: ‘Gizlilik kararı kalkınca ifademi paylaşacağım orada görürsünüz’

Ayşe Ateş, Özgür Özel’le görüştü: ‘Gizlilik kararı kalkınca ifademi paylaşacağım orada görürsünüz’