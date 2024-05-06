Resmen açıklandı... Nenad Bjelica'dan bir sezonda 2. veda!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Union Berlin, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig'de sezon başı Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica Almanya'da da istediğini alamadı.
Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Union Berlin, başarısız sonuçlar sonrası Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Hırvat teknik direktörün yerine sezon sonuna kadar Union Berlin U19 takımını çalıştıran Marco Grote'nin getirildiği belirtildi.
22 MAÇTA 10 MAĞLUBİYET
18 Nisan 2023'te Trabzonspor'un başına geçen tecrübeli teknik direktör, kötü sonuçların ardından 11 Ekim 2023'te görevden ayrıldı.
27 Kasım 2023'te Union Berlin'in başına geçen Bjelica, Alman ekibinde de tutunamadı. Union'da 22 maça çıkan 52 yaşındaki hoca, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Fabrikadan açıklama geldi!
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İTO seçimleri sona erdi
- Özel'den 'yeni anayasa' resti
- Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak
- 'İfademi eklememişler, isimleri açıklayacağım...'
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki