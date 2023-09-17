Neslihan Yiğit Arın Belçika'da altın madalya kazandı!
Milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, Uluslararası Belçika Turnuvası finalinde Line Christophersen'i 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, olimpiyatlara kota puanı veren Uluslararası Belçika Turnuvası'nda tek kadınlarda altın madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, Leuven kentindeki organizasyonda ilk turda Bulgar Kaloyana Nalbantova ve ikinci turda Japon Sorana Yoshikawa'yı 2-0 yenen Neslihan, çeyrek finale çıktı.
SERİBAŞINI MAĞLUP ETTİ
Çeyrek finalde Danimarkalı Julie Dawall Jakobsen'i 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, yarı finalde Belçika'dan Lianne Tan'ı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Finalde karşılaştığı Danimarkalı 1 numaralı seribaşı Line Christophersen'e 21-11, 14-21 ve 21-17'lik setlerle 2-1 üstünlük sağlayan Neslihan Yiğit Arın, şampiyon oldu.
Çift kadınlarda ise yarı final maçını kaybeden Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi, bronz madalya aldı.
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