Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024'teki ilk maçında mağlup!

Milli raket Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton branşında karşılaştığı Japon sporcu Aya Ohori'ye 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 13:39
Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024'teki ilk maçında mağlup!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badminton mücadeleleri Porte de La Chapelle'de yapıldı.

Müsabakalarda Türk sporcu Neslihan Arın, Japonya'dan Aya Ohari ile mücadele etti.

JAPON RAKİBİNE MAĞLUP OLDU

Badminton tarihimizin ilk olimpik sporcusu Neslihan Yiğit Arın, Londra 2012 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te ilk mücadelesini yaptı.

Milli sporcu Neslihan Arın, Badminton tek kadınlar grup müsabakasında Japon rakibi Aya Ohori'ye 2-0 mağlup olarak Paris 2024'teki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Neslihan, 30 Temmuz'da oynayacağı ikinci maçta Perulu Ines Lucia Castillo ile karşı karşıya gelecek.


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