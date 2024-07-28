Paris 2024'te drone krizi: FIFA'dan Kanada'ya puan silme cezası!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 13:09

Güncelleme: 28.07.2024 - 13:09

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi.

Beverly Priestman

6 PUAN SİLME CEZASI

Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.

"İTİRAZ SEÇENEKLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ"



Kanada Futbol Federasyonu CEO'su Kevin Blue, kararı CAS'a taşıyacaklarını belirterek, "İtiraz seçeneklerini araştırıyoruz. Oyuncularımız herhangi bir etik dışı davranışta bulunmadı. Olayla ilgisi olan kişilerin görevinden alınmasıyla ilgili hemen harekete geçtik ve daha kapsamlı bir inceleme de yürütüyoruz" dedi.

Grup etabındaki ilk maçta karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Kanada, Yeni Zelenda'yı 2-1 mağlup etmişti.