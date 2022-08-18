Netflix, Portekizli futbolcu Luis Figo'nun Real Madrid'e transferini belgesel yaptı!

18 Ağustos 2022 Perşembe, 21:10

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, 2000 yılında tüm futbol camiasını şoke ederek Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.

Netflix, tüm dünyayı sarsan bu transferi belgesel olarak izleyici karşısında çıkaracak.

'Luis Figo Vakası' isimli belgesel, 25 Auğustos'ta yayımlanacak.