Netflix, Portekizli futbolcu Luis Figo'nun Real Madrid'e transferini belgesel yaptı!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'dan olaylı bir şekilde ezeli rakibi Real Madrid'e transfer olan Luis Figo'nun belgeseli 25 Ağustos'ta yayımlanacak.
Portekizli eski futbolcu Luis Figo, 2000 yılında tüm futbol camiasını şoke ederek Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.
Netflix, tüm dünyayı sarsan bu transferi belgesel olarak izleyici karşısında çıkaracak.
'Luis Figo Vakası' isimli belgesel, 25 Auğustos'ta yayımlanacak.
Luís Figo, Florentino Pérez, José Veiga, Joan Gaspart, Paulo Futre… 22 años después, los protagonistas hablan por primera vez del traspaso más polémico de la historia del fútbol. El documental #ElCasoFigoElFichajeDelSiglo llega el 25 de agosto. pic.twitter.com/ibxR5yJflW— Netflix España (@NetflixES) August 18, 2022
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