Netflix, Portekizli futbolcu Luis Figo'nun Real Madrid'e transferini belgesel yaptı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'dan olaylı bir şekilde ezeli rakibi Real Madrid'e transfer olan Luis Figo'nun belgeseli 25 Ağustos'ta yayımlanacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 21:10
Netflix, Portekizli futbolcu Luis Figo'nun Real Madrid'e transferini belgesel yaptı!
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Portekizli eski futbolcu Luis Figo, 2000 yılında tüm futbol camiasını şoke ederek Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.

Netflix, tüm dünyayı sarsan bu transferi belgesel olarak izleyici karşısında çıkaracak.

'Luis Figo Vakası' isimli belgesel, 25 Auğustos'ta yayımlanacak.


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