Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den emeklilik açıklaması
Teknik direktör Carlo Ancelotti, La Liga ekibi Real Madrid'den ayrıldıktan sonra emekli olacağını ve takım çalıştırmayacağını açıkladı.
UEFA Süper Kupa'da Eintracht Frankfurt'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, takıma ve geleceğine ilişkin Il Messaggero'ya açıklamalarda bulundu.
Emeklilikle ilgili gelen soruya Ancelotti, "Real Madrid'den ayrıldıktan sonra emekli olacağım. Real Madrid futbolun zirvesi. Son kez burada çalışıp ayrılmak en iyisi" yanıtını verdi. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'le sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
YENİ SEZON DEPLASMANDA BAŞLIYOR
Geçtiğimiz sezon La Liga'yı şampiyonlukla tamamlayan Real Madrid, yeni sezonu Almeria deplasmanında açıyor. Yarın oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.
Real Madrid transfer döneminde Antonio Rüdiger ve Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmıştı.
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