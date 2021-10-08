New Castle United'da teknik direktörlüğe Antonio Conte iddiası

08 Ekim 2021 Cuma, 19:48

Newcastle yöneticisi Amanda Staveley yaptığı açıklama ile Premier Lig'in dünyadaki en iyi futbolun oynandığı lig olduğunu, Premier Lig şampiyonluğu ve Avrupa'da başarıyı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Staveley, sabırlı olmaları gerektiğini ve kadrolarını finansal fair play kuralları çerçevesinde güçlendirmek için çalışmalarını yaptığını aktardı.



Bu konuşmaların ardından takımın başına yeni bir teknik direktör getirilebileceği konuşulan New Castle United'da Antonio Conte'nin ilk aday olduğu söyleniyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre henüz Conte ile görüşmeler başlamadı. Ancak yakın zamanda iletişime geçileceği iddia edildi.



DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ OLDULAR

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Suudi Arabistan merkezli kamu yatırım fonu tarafından satın alınan Newcastle an itibariyle dünyanın en zengin kulübü oldu. Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyumun toplan servetinin 400 milyar euro civarında olduğu belirtildi.

