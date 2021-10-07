Premier Lig kulübü Newcastle United, Suudilere satılıyor
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Newcastle United'ı satın alma işlemlerinde sona gelindi ve resmi açıklamanın yakın zamanda duyurulması bekleniyor.
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın almaya hazırlanan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, diğer zenginlere fark attı.
Suudi Arabistan merkezli grubun Newcastle United’ı satın almak için yaptığı teklifin kısa süre içinde onaylanması bekleniyor.
18 aydır süren satış süreci, Newcastle kulübü ile Premier Lig yönetiminin mahkemelik olmasına sebep olmuştu.
The Athletic’te yer alan habere göre sorunların aşılması konusunda büyük yol katedildi.
Britanyalı iş insanı Amanda Staveley başkanlığındaki Suudi destekli grup, kulübü 14 yıldır yöneten Mike Ashley’den devralmaya hazırlanıyor.
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