Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman kimdir? Kişisel serveti nedir?

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 21:12
<p>Uzun zamandır bir Premier Lig ekibi satın almak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 300 milyon sterline New Castle United'ı satın aldı ve hayali gerçek oldu.&nbsp; Satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu.<br></p>

Uzun zamandır bir Premier Lig ekibi satın almak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 300 milyon sterline New Castle United'ı satın aldı ve hayali gerçek oldu.  Satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu.

<p>Premier Lig'de New Castle United takımını satın alan Suudi prensin&nbsp; serveti ve sahip oldukları dudak uçuklatıyor.</p>

Premier Lig'de New Castle United takımını satın alan Suudi prensin  serveti ve sahip oldukları dudak uçuklatıyor.

<p>The Mirror gazetesinin haberine göre, Suudi Hanedanı’nın 1 trilyon sterlin değerindeki mal varlığı, İngiliz kraliyetinin servetinin 16 katı kadar.</p>

The Mirror gazetesinin haberine göre, Suudi Hanedanı’nın 1 trilyon sterlin değerindeki mal varlığı, İngiliz kraliyetinin servetinin 16 katı kadar.

<p>İngiliz kraliyet ailesinin aksine, Suudi monarşisi servetini topraktan kazanmıyor. Büyük servetini Orta Doğu ülkesindeki büyük petrol rezervlerinden elde ediyor.&nbsp;</p>

İngiliz kraliyet ailesinin aksine, Suudi monarşisi servetini topraktan kazanmıyor. Büyük servetini Orta Doğu ülkesindeki büyük petrol rezervlerinden elde ediyor. 

<p>Lüks harcamaları ile bilinen 34 yaşındaki Prens Selman'ın 400 milyon sterlin değerinde bir süper yatı, Fransa'da 240 milyon sterlinlik şatosu, Londra'da iki evi ve İspanya'nın güney kıyısında bir yerleşkesi bulunmakta.<br></p>

Lüks harcamaları ile bilinen 34 yaşındaki Prens Selman'ın 400 milyon sterlin değerinde bir süper yatı, Fransa'da 240 milyon sterlinlik şatosu, Londra'da iki evi ve İspanya'nın güney kıyısında bir yerleşkesi bulunmakta.

<p>Sanata da düşkün olduğu vurgulanan Muhammed Bin Selman'ın Leonardo da Vinci tablosuna ailesi adına 340 milyon sterlin harcadığı da kaydedildi.</p>

Sanata da düşkün olduğu vurgulanan Muhammed Bin Selman'ın Leonardo da Vinci tablosuna ailesi adına 340 milyon sterlin harcadığı da kaydedildi.

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